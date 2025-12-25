В Каменке-Днепровской из-за удара ВСУ пострадала мирная жительница
13:53
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела Каменки-Днепровской Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днеповского муниципального округа.
"Вооруженные силы Украины открыли массированный артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской. Было зафиксировано не менее 15 взрывов на территории города. Согласно оперативным данным, в центральную районную больницу поступила мирная жительница с осколочными ранениями", - сказали в администрации.
Пострадавшая госпитализирована в отделение хирургии.