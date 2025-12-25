Долина может в течение трех дней обжаловать решение суда о ее выселении

Если певица этого не сделает, то 30 декабря решение вступит в силу, и приставы смогут ее выселить

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина может в течение трех дней обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

"В течение трех рабочих дней Долина имеет право обжаловать это решение. Если она этого не сделает, то 30 декабря решение вступит в силу, и приставы смогут ее выселить", - сказала она. Пухова добавила, что пока Долина обжаловать решение о выселении не планирует. Также она отметила, что "вряд ли у приставов возникнет необходимость выселять Долину принудительно".

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.-