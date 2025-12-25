Лурье готова обратиться к приставам, если Долина не съедет из квартиры

Покупательница планирует принять квартиру по описи, отметила адвокат Светлана Свириденко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полина Лурье готова обратиться к приставам, если певица Лариса Долина добровольно не съедет из квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Лурье не хочет обращаться к приставам за принудительным выселением Долиной, хочет решить все по-человечески, тихо. Но если до этого дойдет, мы к этому готовы", - сказала она.

По словам Свириденко, Лурье планирует принять квартиру по описи. "В соглашении есть перечень вещей, которые Долина обязалась передать Лурье. Туда входит вся сантехника в этой квартире", - пояснила адвокат.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.