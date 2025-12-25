ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Редакция сайта ТАСС
17:36
обновлено 17:38
© Минобороны России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 10 беспилотников. 

Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква