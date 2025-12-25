Собянин: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву
17:36
обновлено 17:38
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 10 беспилотников.