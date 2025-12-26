Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким

Продолжаются афтершоки силой до четырех баллов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким, продолжаются афтершоки силой до четырех баллов, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Читайте также Что известно о землетрясении на Камчатке

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 11 ощутимых афтершоков, четыре из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до четырех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - высокий", - сказали в учреждении.