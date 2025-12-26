ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияЗемлетрясение на Камчатке

Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким

Продолжаются афтершоки силой до четырех баллов
Редакция сайта ТАСС
02:57

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким, продолжаются афтершоки силой до четырех баллов, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 11 ощутимых афтершоков, четыре из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до четырех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - высокий", - сказали в учреждении. 

РоссияКамчатский край