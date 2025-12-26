Осужденная за мошенничество с квартирой Долиной курьер обжаловала приговор

Анжелу Цырульникову осудили на семь лет колонии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Курьер Анжела Цырульникова, которая осуждена на семь лет колонии за участие в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, подала жалобу на свой приговор. Об этом ТАСС сообщили в Балашихинском суде, который вынес обвинительный приговор по делу.

"В суд поступила жалоба защиты Цырульниковой на приговор. Позднее она будет рассмотрена в Мособлсуде вместе с остальными жалобами на приговор по этому делу", - сказали в суде. Ранее решение суда было обжаловано остальными осужденными. Подала жалобу на приговор и прокуратура.

На скамье подсудимых находились четверо фигурантов: Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Суд назначил Цырульниковой семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей, Каменецкому - семь лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей, Леонтьеву - семь лет в колонии особого режима и 900 тыс. рублей штрафа, Основе - четыре года в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Леонтьев отправится в колонию особого режима в связи с рецидивом как судимый за разбой и вымогательство. Кроме того, суд в рамках обвинительного приговора удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на общую сумму более чем 12 млн рублей.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Истец Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией. Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире, по его решению право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. 25 декабря Мосгорсуд обязал Долину выселиться из квартиры.