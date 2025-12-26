Ударившего ножом мужчину в Омске жителя Афганистана приговорили к трем годам

Он также выплатил пострадавшему 700 тыс. рублей

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам колонии жителя Афганистана, который в центре Омска приставал к девушкам и ударил ножом заступившегося за них мужчину. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе омских судов.

"В судебном заседании молодой человек вину признал полностью. Он также выплатил пострадавшему 700 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда. С учетом представленных доказательств суд квалифицировал действия подсудимого по п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что 24 июля этого года житель Афганистана навязчиво пытался познакомиться с девушками в историческом центре Омска. Когда за них заступился прохожий, он достал нож и нанес удар. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как отметили в прокуратуре Омской области, злоумышленник пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.