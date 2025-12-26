ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ФСБ показала кадры задержания вербовщика диверсантов для ГУР Минобороны Украины

На мужчину завели дело за госизмену
07:09
© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. УФСБ по ЛНР опубликовало видео задержания вербовщика диверсантов для Главного управления разведки Минобороны Украины. 

На кадрах показаны момент задержания и допрос злоумышленника. Мужчина рассказал, где познакомился с представителем ГУР Минобороны Украины и как был орагнизован поиск исполнителей терактов и диверсий в регионе. 

Преступника задержали, заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). 

