ФСБ показала кадры задержания вербовщика диверсантов для ГУР Минобороны Украины

На мужчину завели дело за госизмену

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. УФСБ по ЛНР опубликовало видео задержания вербовщика диверсантов для Главного управления разведки Минобороны Украины.

На кадрах показаны момент задержания и допрос злоумышленника. Мужчина рассказал, где познакомился с представителем ГУР Минобороны Украины и как был орагнизован поиск исполнителей терактов и диверсий в регионе.

Преступника задержали, заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена).