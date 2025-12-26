Экс-судью Тришкина приговорили к двум годам условно за выстрел в таксиста

Иск потерпевшего удовлетворили частично

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Видновский суд Московской области приговорил к двум годам условно бывшего судью военного суда Альберта Тришкина за выстрел в водителя такси из травматического оружия в ходе дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Назначить Тришкину наказание в виде лишения свободы на срок два года. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год", - сказали в суде. Иск потерпевшего удовлетворен частично, с Тришкина взыскано 350 тыс. рублей. Сам таксист требовал 5 млн рублей.

Ранее прокурор попросил суд приговорить его к трем годам лишения свободы условно. Альберту Тришкину грозило до пяти лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия). После этого судья подал прошение об отставке, которая была принята.

Проверкой СК было установлено, что в августе 2024 года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД. Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.

Тришкин рассматривал уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также дела о терактах. Теперь материалы рассматривает другой судья. До работы во 2-м Западном окружном военном суде Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.