Задержанный в аэропорту Иркутска вьетнамец прилетел в Россию легально

Он находился в розыске по делу о нападении на человека в Чехии

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Уроженец Вьетнама, находящийся в международном аэропорту Иркутска, прибыл в Россию легально. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

26 декабря сообщалось, что сотрудниками отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по области совместно с представителями Иркутского линейного отдела полиции на воздушном транспорте и пограничного управления ФСБ был задержан уроженец Вьетнама. Он находился в розыске по делу о нападении на человека в Чехии.

"В РФ находился легально", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС. По словам представителя ведомства, в Иркутск он прилетел из Ханоя. "Как только пересек государственную границу, которая проходит в международном аэропорту города Иркутска, по оперативной информации его сразу задержали", - добавили в областном главке МВД.

По предварительным данным, в 2007 году, находясь на территории Чехии, мужчина в ходе конфликта нанес ножевое ранение соотечественнику, после чего скрылся от досудебного расследования и покинул страну. Злоумышленник был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Как уточнили в главке МВД, мужчина своей вины не признает.