ТАСС: проректора и главбуха университета профсоюзов в Петербурге задержали

В уголовном деле идет речь о хищении субсидий, выделенных университету на проведение научно-исследовательских работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали первого проректора и главного бухгалтера Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) после обысков по уголовному делу о хищении более 20 млн рублей государственных субсидий. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Процессуально задержаны первый проректор вуза Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в уголовном деле идет речь о хищении субсидий Минтруда и Минобрнауки России в размере не менее 26,9 млн рублей, выделенных университету в 2021-2025 годах на проведение научно-исследовательских работ и подготовку аналитических отчетов. Лица из числа сотрудников и руководителей вуза, по версии следствия, предоставили министерствам заведомо ложные данные об оригинальности, научной ценности работ и необходимых на них трудозатратах. В итоге учебное заведение получило на указанные цели сумму денег, значительно превышавшую реальную стоимость исследований, на чем злоумышленники лично обогатились.

О проведении обысков в СПбГУП сообщалось накануне.

Изъятие зданий СПбГУП

В октябре арбитражный суд по иску Генпрокуратуры изъял здания университета у его учредителя, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в пользу государства. Как установил суд, объекты недвижимости были в советский период безвозмездно переданы профсоюзам из госфонда и построены с нуля за счет государственного же финансирования, а в 1990-2000-е годы уже современные российские профсоюзы незаконно оформили на них право собственности.

В начале декабря решение вступило в силу, а принятые в рамках процесса обеспечительные меры были отменены, включая отстранение от должности ректора вуза Александра Запесоцкого и назначение вместо него врио, директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, полномочия Запесоцкого формально восстановлены, однако сам он находится на лечении, поэтому обязанности руководителя в его отсутствие до последнего времени исполняла первый проректор Пасешникова.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры сообщала, что Запесоцкий "на протяжении десятилетий" использовал для личного обогащения средства от платного обучения студентов в вузе и субсидии из федерального бюджета. При выручке вуза до 1 млрд рублей в год Запесоцкий, как указывало издание, заявлял убытки для получения бюджетного финансирования, а высвободившиеся деньги изымал из вуза и распоряжался ими в личных целях - инвестируя в свой бизнес по управлению недвижимостью в Монако и Эстонии, а также в покупку элитной недвижимости во Франции. На свои зарубежные поездки и поездки членов своей семьи с посещениями ресторанов Запесоцкий, по версии прокуратуры, потратил еще свыше 74 млн рублей. Кроме того, надзорные органы обнаружили факты растраты более 21,5 млн рублей на аренду коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и квартиры Запесоцкого в центре Санкт-Петербурга. Сам Запесоцкий в октябре категорически отверг опубликованные в СМИ обвинения в свой адрес и заявлял журналистам о намерении защитить свою честь и достоинство в суде.