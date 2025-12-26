Пострадавшего при пожаре в Волгоградской области перевели из реанимации

Состояние мужчины оценивается как тяжелое

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который получил повреждения кожи на более 50% тела при пожаре в частном доме в городе Михайловка Волгоградской области, переведен из реанимации в ожоговое отделение. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

22 декабря в частном доме города Михайловка произошел крупный пожар. Были госпитализированы двое взрослых и двое детей, еще один ребенок погиб.

"Из реанимации в ожоговое отделение переведен мужчина, состояние оценивается как тяжелое, врачи продолжают оказывать необходимую помощь", - сообщили в комитете, отметив, что за жизнь и здоровье пострадавшей при пожаре женщины в реанимационном отделении продолжают бороться медики.

Там также уточнили, что дети продолжают находиться в отделении токсикологии в той же больнице. Их состояние удовлетворительное.

По факту пожара возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 23 декабря мужчина и женщина, которые получили ожоги более 50% тела при пожаре в частном доме, были переведены в медучреждение областного центра.