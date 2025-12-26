ФСБ показала кадры задержания экс-чиновника Минсельхоза за мошенничество

Суд приговорил Олега Донских к 13 годам лишения свободы

ТАСС, 26 декабря. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал кадры задержания экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских. На видео также показано вынесение приговора бывшему чиновнику.

В спецслужбе рассказали, что уголовные дела против Донских и его соучастников завели еще в 2011-2012 годах. Но бывший чиновник скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать в Подмосковье спустя 12 лет - весной 2024 года - благодаря действиям сотрудников ФСБ, сообщили в ЦОС.

Правобережный районный суд Липецка приговорил Донских к 13 годам лишения свободы за организацию хищения в 2007-2011 годах более 2,5 млрд рублей у ОАО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк". Экс-чиновника признали виновным в девяти эпизодах мошенничества.