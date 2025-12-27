В Якутске эвакуировали человека с обморожениями после провала автомобиля под лед

Глава города Евгений Григорьев призвал водителей ездить только по официальным переправам и не подвергать пассажиров и себя смертельному риску

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Человек с обморожениями и переохлаждением эвакуирован в Якутске после ЧП с провалом под лед автомобиля, сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что информация о провале автомобиля под лед поступила примерно в 08:00 (02:00 мск).

"Один пострадавший эвакуирован с обморожениями и переохлаждением с адреса ул. Мархинка, 1, куда выбрался самостоятельно. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Григорьев.

Глава города призвал водителей ездить только по официальным переправам и не подвергать пассажиров и себя смертельному риску.

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура Якутска проводит проверку по факту происшествия. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку причинам и условиям произошедшего, соблюдению законодательства о пассажирских перевозках, обеспечению безопасности при выезде на лед и другим вопросам.

По данным ГУ МЧС России по региону, в Якутске при выезде на лед в несанкционированном месте провалился автомобиль Toyota Estima - в районе места слива сточных вод в протоку реки Лены. Внутри машины находились восемь человек, из них пятеро выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине. Организована работа водолазов Службы спасения Якутии, с пострадавшими работает психолог ГУ МЧС.