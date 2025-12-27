В Якутии нашли тело одного из утонувших в автомобиле после провала под лед

По предварительным данным, в затонувшей машине остались два человека, включая ребенка

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)/ ТАСС

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Спасатели нашли тело мужчины, провалившегося на автомобиле в реке Лена в Якутске. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Якутии.

"Тело одного из пострадавших сегодня на Даркылахе из затонувшей машины найдено на берегу полыньи. По информации спасателей Службы спасения Якутии, нашедших тело пострадавшего, это мужчина примерно лет 60. Он смог выплыть, но спастись ему не удалось", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в затонувшей машине остались два человека, включая ребенка. Водолазы продолжают спускаться в воду и искать их. Температура воздуха в Якутске составляет 44 градуса мороза.

Утром 27 декабря в Якутске при выезде на лед в несанкционированном месте провалился автомобиль Toyota Estima - в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена. По предварительным данным, внутри машины находились восемь человек, из них пятеро выбрались самостоятельно, трое, включая ребенка, остались в машине. Была организована работа водолазов Службы спасения Якутии, с пострадавшими работает психолог ГУ МЧС России. Как сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев, один пострадавший эвакуирован с обморожениями и переохлаждением.