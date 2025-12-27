ТАСС: в воздушном пространстве Польши летают два самолета НАТО

Они совершают круговые полеты на высоте от 8 до 10 км

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Два самолета НАТО летают в воздушном пространстве Польши в районе Люблина и Жешува. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Над Польшей, а именно в районе Люблина и Жешува, находятся два самолета НАТО, которые совершают круговые полеты на высоте от 8 до 10 км", - сказал собеседник агентства, отметив, что траектория полетов захватывает узловые диспетчерские районы ранее закрытых для гражданской авиации аэропортов польских городов. Речь, по его словам, идет об одном самолете-заправщике и одном самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ранее в диспетчерской службе района полетной информации "Варшава" ТАСС сообщили, что аэропорты польских городов Люблин и Жешув закрыты в связи с необходимостью "обеспечения государственной безопасности". "Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности", - отмечал собеседник агентства, не уточняя каких-либо подробностей. По его данным, аэропорты и подконтрольное им воздушное пространство могут оставаться закрытыми, ориентировочно, до 08:00 по местному времени (10:00 мск).