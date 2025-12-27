В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности

При формировании ледостава произошел подъем уровня воды в Енисее

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Енисейске на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении администрации городского округа.

При формировании ледостава произошел подъем уровня воды в Енисее, в результате чего оказались подтоплены четыре приусадебных участка, часть дороги в районе бывшего Механического завода.

"В связи с подвижкой льда на территории реки Енисей произошло подтопление участка дороги у территории бывшего Механического завода Енисейска. На данный момент движение пешеходов и транспорта на этом участке перекрыто. В связи с повышением уровня воды объявлен режим "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие. Ранее региональный главк МЧС, сообщал что проведены подворовые обходы, подготовлены пункты временного размещения.