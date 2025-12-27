Кличко заявил о понижении давления подачи воды на левом берегу Киева

Левобережье столицы включает Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы понижено давление подачи воды из-за повреждений в системе энергоснабжения города.

"На левом берегу столицы понижено давление воды вследствие повреждений в системе энергоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Кличко также сообщил, что в части районов левого берега Киева пропало электричество. Левобережье столицы включает Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области. Позже в городе ввели аварийные отключения света, а Кличко заявил об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.