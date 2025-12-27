В Белоруссии завели дело по факту ДТП с россиянами

Следователи продолжают работать на месте ДТП в Толочинском районе

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с ДТП в Витебской области, в результате которого пострадали пятеро граждан России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи продолжают работать на месте ДТП в Толочинском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в тексте.

В ночь на 27 декабря в Толочинском районе Витебской области автобус, следовавший по маршруту Брест - Москва, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 14 человек, в том числа 2 водителя. По предварительным данным, гражданка Белоруссии умерла на месте происшествия. В результате аварии пострадали пятеро граждан России.

Согласно информации Минздрава республики, 13 человек были доставлены в Толочинскую центральную районную больницу и Оршанскую городскую больницу. Сейчас четыре пациента переведены в хирургическое отделение, пять - в травматологическое отделение, один - в реанимационное.