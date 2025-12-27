В Якутии назвали возможную причину ЧП с затонувшей машиной

Водитель мог заблудиться в темноте, предполагают спасатели

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы спасения Якутии предположили, что водитель провалившегося в реку автомобиля мог заблудиться в темноте. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Машина переезжала реку в неположенном месте и попала в полынью, образовавшуюся из-за сточных вод. Движение машин в этом месте запрещено. Возможно, водитель заблудился в темноте и тумане", - говорится в сообщении.

Утром 27 декабря в Якутске провалился под лед автомобиль Toyota Estima под управлением 23-летнего водителя. Всего в машине находились семь человек. Шестеро смогли самостоятельно выбраться. В салоне автомобиля осталась и погибла 11-летняя девочка. Также на берегу умер мужчина, по предварительным данным, из-за холода. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

По данным Министерства здравоохранения Якутии, после инцидента пятеро пострадавших были госпитализированы с обморожениями. Состояние двух женщин и двоих мужчин тяжелое, они находятся в реанимации, еще один пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.