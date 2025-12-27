Обстановку с места ЧП с затонувшей машиной в Якутии показали на видео

ТАСС, 27 декабря. МЧС России показало видео обстановки с места провала автомобиля под лед в Якутске.

На кадрах видна работа оперативных служб.

Внутри машины находились восемь человек, пятеро из них выбрались самостоятельно, трое, включая ребенка, остались в машине. Была организована работа водолазов Службы спасения Якутии.

По данным Министерства здравоохранения Якутии, после инцидента пятеро пострадавших были госпитализированы с обморожениями. Состояние двух женщин и двоих мужчин тяжелое, они находятся в реанимации, еще один пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.