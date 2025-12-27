Премьер Ливии: расследование катастрофы самолета под Анкарой продолжается

Абдель Хамид Дбейба сообщил, что останки начальника штаба ВС на западе страны Мухаммеда аль-Хаддада были доставлены в Триполи

ТУНИС, 27 декабря. /ТАСС/. Расследование обстоятельств крушения самолета с делегацией ливийского генштаба на борту близ Анкары продолжается. Об этом заявил премьер-министр Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба, выступая на траурной церемонии в Триполи в память о погибших в результате этой авиакатастрофы начальнике штаба ВС на западе страны Мухаммеде аль-Хаддаде и его соратниках.

"Расследование в координации с турецкой стороной продолжится <...> до тех пор, пока не станут ясны все обстоятельства", - приводит слова Дбейбы телеканал Al Arabiya.

По его информации, в 27 декабря в Триполи были доставлены останки аль-Хаддада и сопровождавших его коллег. Церемония прощания проходила в штаб-квартире Минобороны. На ней присутствовал глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи, присвоивший аль-Хаддаду посмертно звание фельдмаршала.