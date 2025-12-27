TV 8: экс-главу парламента Гагаузии объявили в розыск после приговора

По информации телеканала, местонахождение Дмитрия Константинова неизвестно с 22 декабря

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Молдавии Дмитрий Константинов, приговоренный к 12 годам тюрьмы, объявлен в розыск. Об этом сообщил телеканал TV 8 со ссылкой на главу генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану.

Согласно информации телеканала, местонахождение политика неизвестно с 22 декабря. Приговор был вынесен 26 декабря. Адвокат Константинова сообщил, что его подзащитный не пришел в суд из-за плохого состояния здоровья и находится в больнице.

Константинова обвинили в финансовых нарушениях в период пребывания в должности директора коммерческого предприятия с 2017 по 2020 год. Политик не признает свою вину. Ранее он заявлял журналистам, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, которые, по его словам, добиваются отставки с поста главы Гагаузии Евгении Гуцул.

В конце октября столицу Гагаузии, город Комрат, посетил руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, который обсудил с Константиновым проблемы, связанные с проведением выборов. Тогда в Комрате заявили, что на Константинова было оказано давление. В середине ноября Константинов объявил о своей отставке, объяснив это решение ухудшением здоровья.

После победы на выборах в 2023 году Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. 5 августа этого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор".