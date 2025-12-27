Система ПВО уничтожила 26 беспилотников, летевших на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.

Согласно подсчетам ТАСС на основе опубликованных Собяниным данным, число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 26.