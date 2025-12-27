Система ПВО уничтожила 26 беспилотников, летевших на Москву
Редакция сайта ТАСС
16:23
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.
Согласно подсчетам ТАСС на основе опубликованных Собяниным данным, число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 26.