Выброс лавы вулкана Этна на острове Сицилии показали на видео
09:57
ТАСС, 28 декабря. Опубликовано видео новой фазы активности вулкана на острове Сицилии Этна, которая привела к выбросу лавы на высоту 400 м, приведя к образованию дыма и пепла.
На кадрах видно извержение лавы и столб дыма.
Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии, этот эпизод стал наиболее мощным в ходе в целом нормального и контролируемого феномена.
Нынешняя фаза активности Этны, крупнейшего действующего вулкана Европы и одного из самых высоких в мире, началась 24 декабря, отметили в институте.