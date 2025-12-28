В Самарской области после гибели ребенка при пожаре завели дело

По предварительной версии следствия, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре в частном доме в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 28 декабря в частном жилом доме в Чапаевске на площади 70 кв. м. В огне погиб ребенок 2017 года рождения. Еще три человека пострадали.

По предварительной версии следствия, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.