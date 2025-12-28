В Сочи при пожаре в автосервисе пострадали три человека

Огонь локализовали на 1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. В Сочи три человека пострадали при пожаре в автосервисе, где огонь локализовали на 1 тыс. кв. м. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Пожар в промзоне на улице Транспортной локализован. Сейчас службы работают над его полной ликвидацией. На месте также находятся спасатели и бригады коммунальных предприятий - в общей сложности 60 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, на территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но на верхних этажах здания могли временно жить люди, эту информацию будут проверять.

28 декабря в МЧС РФ сообщили о пожаре в автосервисе на Транспортной улице в Сочи, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. По данным мэра Сочи, пожар начался в автосервисе, позже огонь перекинулся на складские помещения и соседнее здание.