ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
16:36
обновлено 16:42
© Официальный Telegram-канал МЧС России в MAX

ТВЕРЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области, где огонь распространился на площади 5 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 19:00 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавших в результате пожара нет. В тушении были задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. 

РоссияТверская область