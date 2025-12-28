В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области, где огонь распространился на площади 5 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 19:00 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавших в результате пожара нет. В тушении были задействованы более 70 человек и 20 единиц техники.