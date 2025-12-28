На Кубани после атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба

Пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Два частных дома и газовая труба повреждены в станице Кущевской Краснодарского края в результате атаки БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

"В станице Кущевской после атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. В результате падения обломков, по предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в одном из домов произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. На месте, где повреждена труба, работают аварийные, оперативные и специальные службы.

Еще три частных дома в результате атаки получили повреждения в Краснодаре. Пострадавших и возгораний нет. На местах происшествий также задействованы оперативные и специализированные службы.

По информации Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края с 20:00 до 23:00 мск уничтожили четыре беспилотника.