В Турции семеро полицейских ранены в перестрелке с боевиками ИГ

ЧП в деревне Элмалык в 9 км от города Ялова, сообщила пресс-служба губернатора региона

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере семеро полицейских получили ранения в ходе операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Ялова на северо-западе Турции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

По данным местных властей, ЧП произошло около 02:00 по местному времени (совпадает с мск) в деревне Элмалык в 9 км от города Ялова. "В ходе плановой операции против террористической организации ИГ, проведенной в зоне ответственности Управления безопасности Яловы, по полицейским был открыт огонь, семеро из них получили ранения, они госпитализированы. В район происшествия направлены подразделения спецназа из провинции Бурса", - говорится в сообщении.

По данным телеканала TRT Haber, операция в регионе продолжается.

Турецкая полиция сообщала о задержании на прошлой неделе свыше 100 подозреваемых в причастности к деятельности ИГ, которые планировали теракты в новогодние праздники. В их числе боевик группировки, курировавший деятельность ИГ в Турции.