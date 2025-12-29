В Башкирии госпитализировали троих пострадавших в ДТП с автобусом

Взрослого пациента доставили в городскую больницу Салавата, двух детей в детскую

Редакция сайта ТАСС

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. В Башкирии госпитализировали троих человек, в том числе двоих детей, пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"Маршрутный автобус, следующий по маршруту Ишимбай - Салават съехал в кювет и наехал на дерево. В результате происшествия пострадали три человека. Взрослого пациента доставили в городскую больницу Салавата. Он находится в стабильном состоянии и готовится к операции. Двух детей госпитализировали в детскую больницу", - написал министр.

ДТП произошло 28 декабря, автобус ПАЗ съехал в кювет и врезался в дерево в Салавате на Первомайской улице. Пострадали водитель и два пассажира, среди которых девочка 2016 года рождения. Следователи завели уголовное дело после ДТП.