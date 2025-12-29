МВД показало кадры из цеха по производству поддельной икры в Подмосковье

Полицейские изъяли товар на сумму более 7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры из ликвидированного подпольного цеха по производству поддельной икры в Люберцах.

Представитель МВД сообщила, что двое злоумышленников в течение шести месяцев закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Товар продавали на рынках под видом натуральной лососевой и палтусовой икры. Всего было изъято более 8,5 тыс. банок продукции, 12 тонн поддельной икры, тара, станки для закатки банок, фиктивные декларации о соответствии качества товара. Стоимость изъятого товара составила более 7 млн рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.