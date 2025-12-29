В Краснодаре число поврежденных при атаке ВСУ домов достигло 13

В городе начнут работать комиссии по оценке ущерба

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. 13 частных домов получили повреждения в ходе атаки украинских беспилотников на Краснодар в воскресенье. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

28 декабря в оперштабе сообщили, что в результате ударов ВСУ в Краснодаре было повреждено три частных дома.

"Число поврежденных домов в пос. Индустриальном Краснодара увеличилось до 13. Пострадавших нет. По результатам подворового обхода всего обнаружены повреждения 13 частных домов - в них выбило стекла, в одном случае также повредило забор", - говорится в сообщении.

В городе начнут работать комиссии по оценке ущерба, уточнили в оперативном штабе, а администрация города окажет жителям необходимую помощь.