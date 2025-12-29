В севере Красноярского края сняли режим ЧС

Его вводили из-за повышения уровня воды в реке Енисей

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Енисейске на севере Красноярского края из-за повышения уровня воды в реке Енисей, снят. Ситуация стабилизировалась, сообщил ТАСС глава города Валерий Никольский.

"Режим ЧС снят в связи с изменением уровня воды. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - сообщил Никольский.

По данным администрации города на 14:00 (10:00 мск - прим. ТАСС), уровень воды снизился и составил 1 061 см (-11 см).

Накануне в результате подъема уровня воды в реке Енисей произошел подпор воды в р. Мельничная в Енисейске. В результате было затоплено четыре приусадебных участка, затопленных жилых домов нет. Было введено ограничение для движения автотранспорта по некоторым улицам города. Утром 29 декабря в городе в связи с повышением уровня воды в реке Енисей на 17 см выше критической отметки (1 060 см) был введен режим ЧС.