В Туве завели дело о халатности после убийства подростка

По версии следствия, несовершеннолетний ударил ножом сверстника во время проведения школьного мероприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности должностных лиц школы №1 и отделения МВД России в селе Кызыл-Мажалык, где 17-летний подросток убил сверстника, возбуждено в Туве. Об этом сообщает следственное управление СК России по Республике Тыва.

27 декабря 17-летний учащийся горного техникума ударил своего сверстника ножом на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

"Следователем Барун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района Республики Тыва и МО МВД России "Барун-Хемчикский" своих обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся и по охране общественного порядка 27 декабря текущего года во время проведения школьного мероприятия ранее обучавшийся в указанном образовательном учреждении несовершеннолетний совершил убийство сверстника", - говорится в сообщении.

Ранее директор техникума Байлак Кужугет сообщила ТАСС, что подозреваемый в убийстве обучался на первом курсе в техникуме и часто пропускал занятия. Он вырос в неполной семье и жил в селе, где и произошло убийство. До своего поступления в техникум он учился в одном классе с убитым. Подозреваемый задержан.