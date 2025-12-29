В горах Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий

ЧЕРКЕССК, 29 декабря. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщило региональное управление МЧС.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказская ВС", с 18:00 29 декабря по 18:00 31 декабря в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, строений, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов. Спасатели рекомендуют соблюдать основные правила безопасности в районе схода лавин, не выходить в горы в непогоду.

Ранее сообщалось, что 29-31 декабря местами в КЧР ожидается сильный снег.