Имущество экс-главы Тамбовской области арестовали

СК завершил следственные действия в отношении Максима Егорова

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Имущество экс-главы Тамбовской области Максима Егорова и его родственников арестовали на 130 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора", - говорится в сообщении.

Следственные действия в отношении Егорова и остальных фигурантов дела завершены, добавила Петренко.

© СК России/ ТАСС

"В Главном следственном управлении СК России завершены следственные действия в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, а также его соучастников Александра Соломатина и Сергея Аганова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ (получение взятки, посредничество во взяточничестве)", - сказала представитель СК.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год Егоров на систематической основе получал взятки в особо крупном размере в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера от генерального директора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова. Их общая сумма составила не менее 84 млн рублей.