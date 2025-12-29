Задержание украинца за попытку подрыва чиновника в Мелитополе показали на видео

При обыске у обвиняемого нашли СВУ

ТАСС, 29 декабря. УФСБ России по Запорожской области показало видео задержания гражданина Украины Артема Малышева за попытку подрыва начальника управления автомобильными дорогами региона по заданию разведки Украины.

При обыске у обвиняемого нашли части СВУ.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тыс. рублей.