Задержание украинца за попытку подрыва чиновника в Мелитополе показали на видео
Редакция сайта ТАСС
13:04
ТАСС, 29 декабря. УФСБ России по Запорожской области показало видео задержания гражданина Украины Артема Малышева за попытку подрыва начальника управления автомобильными дорогами региона по заданию разведки Украины.
При обыске у обвиняемого нашли части СВУ.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тыс. рублей.