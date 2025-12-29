Депутат Госдумы намерен обжаловать решение суда об оправдании напавших на него

В июле 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом Матвеев и его водитель

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Михаил Матвеев намерен обжаловать решение Промышленного суда Самары, оправдавшего трех обвиняемых в покушении на его убийство. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

"Однозначно решение будет обжаловано - и за мягкостью приговора, и за несогласием с оправданием одного из них", - сказал Матвеев.

29 декабря суд Промышленного района Самары оправдал трех фигурантов дела о покушении на убийство депутата Матвеева и его водителя. При этом суд признал двух из них виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью, но освободил от наказания в связи с отбытием его в СИЗО и выпустил на свободу в зале заседаний.

18 июля 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом Матвеев и его водитель. По данным следствия, фигуранты нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву и его водителю потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство. Сторона гособвинения просила назначить двум фигурантам наказание в виде 11 лет и девяти лет шести месяцев колонии строгого режима и шести лет шести месяцев воспитательной колонии несовершеннолетнему фигуранту.