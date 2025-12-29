В Астраханской области число пострадавших в ДТП увеличилось до пяти

Их доставили в больницу

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области увеличилось до пяти, они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД России по региону.

"В автомобиле Lada Granta пострадал еще один пассажир - мужчина 1999 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибшие - мальчики 2025 года рождения.

Вечером 29 декабря на трассе в Астраханской области столкнулись два легковых автомобиля. В управлении МВД России по региону сообщали, что в результате ДТП травмы получили четыре взрослых и погибли два ребенка, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры, по факту ДТП организована процессуальная проверка.