Судья в Самаре обратилась в СК о защите чести и достоинства после приговора

Татьяна Керосирова вынесла приговор против трех фигурантов дела о покушении на убийство депутата Матвеева и его водителя

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова обратилась в следственное управление СК региона, считая порочащими честь и достоинство и содержащими угрозы комментарии в интернете после вынесения приговора по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Председатель Промышленного районного суда Самары Керосирова Т. Ю. обратилась с заявлением в адрес руководителя управления Следственного комитета РФ по Самарской области о проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении лиц, размещающих комментарии в информационно-коммуникационной сети Интернет, порочащих честь и достоинство судьи, а также содержащих в себе угрозы в адрес судьи при исполнении своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Накануне Керосирова вынесла приговор в отношении трех фигурантов дела о покушении на убийство депутата Матвеева и его водителя. Суд оправдал одного из фигурантов полностью, двух других - по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. При этом двое фигурантов признаны виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью. Одному из них назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии-поселения, другому - 10 месяцев исправительных работ. Суд освободил их от наказания в связи с отбытием его в СИЗО и истечением сроков давности, выпустив на свободу в зале заседаний.

18 июля 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом Матвеев и его водитель. По данным следствия, фигуранты нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву и его водителю потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство. Сторона гособвинения просила назначить двум фигурантам наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима и 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии несовершеннолетнему фигуранту.

Вынесенный приговор вызвал резонанс и активно обсуждается в социальных сетях.