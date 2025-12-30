ФСБ показала видео задержания готовившего теракт против школьников в Адыгее

В автомобиле обвиняемого, припаркованном около школы, изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористической организации

ТАСС, 30 декабря. ФСБ России показала видео задержания сторонника международной террористической организации, готовившего теракт против учеников одной из школ в Адыгее.

На кадрах обвиняемый признался, что ему сказали поджечь в школе елку.

В автомобиле задержанного, припаркованном около школы, изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористической организации.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).