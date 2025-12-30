Статья

Должен был поджечь елку в школе. Что известно о предотвращении теракта в Адыгее

Майкопский городской суд республики арестовал мужчину, задержанного в Майкопе за подготовку теракта в школе

ФСБ России предотвратила теракт против учеников одной из школ в Адыгее. По подозрению в его подготовке задержали сторонника международной террористической организации, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

О пресечении теракта

Как сообщили в ФСБ, на стадии приготовления в Адыгее пресекли теракт в отношении учащихся одной из школ.

Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии - сторонник запрещенной в России международной террористической организации.

Из его автомобиля, припаркованного около школы, изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие (два тактических ножа) и флаг террористической организации.

Задержанный сообщил, что должен был поджечь елку в одной из школ.

Расследование