Должен был поджечь елку в школе. Что известно о предотвращении теракта в Адыгее
12:59
обновлено 13:50
ФСБ России предотвратила теракт против учеников одной из школ в Адыгее. По подозрению в его подготовке задержали сторонника международной террористической организации, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ТАСС собрал основное о ситуации.
О пресечении теракта
- Как сообщили в ФСБ, на стадии приготовления в Адыгее пресекли теракт в отношении учащихся одной из школ.
- Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии - сторонник запрещенной в России международной террористической организации.
- Из его автомобиля, припаркованного около школы, изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие (два тактических ножа) и флаг террористической организации.
- Задержанный сообщил, что должен был поджечь елку в одной из школ.
Расследование
- Установлено, что деятельность мужчины координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, что подтверждено осмотром его телефона.
- Следственное подразделение УФСБ России по Республике Адыгея завело уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).
- Майкопский городской суд Республики Адыгея арестовал мужчину, задержанного в Майкопе за подготовку теракта в школе.