Подавшие сигналы о помощи в Мраморном море танкеры показали на видео
Редакция сайта ТАСС
13:49
ТАСС, 30 декабря. Опубликовано видео с танкерами, подавшими сигналы о помощи в Мраморном море у Стамбула.
В Минтрансе Турции сообщили, что в районе якорной стоянки Кючюкмедже друг друга задели 141-м танкер Kalbajar и 115-м Alatepe. В район инцидента экстренно направлены подразделения спасателей и буксир, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на министерство.
По его данным, сигналы поступили от судов под флагом Азербайджана и под флагом Турции.