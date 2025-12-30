ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Подавшие сигналы о помощи в Мраморном море танкеры показали на видео

По данным телеканала TRT Haber, сигналы поступили от судов под флагом Азербайджана и под флагом Турции
ТАСС, 30 декабря. Опубликовано видео с танкерами, подавшими сигналы о помощи в Мраморном море у Стамбула.

В Минтрансе Турции сообщили, что в районе якорной стоянки Кючюкмедже друг друга задели 141-м танкер Kalbajar и 115-м Alatepe. В район инцидента экстренно направлены подразделения спасателей и буксир, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на министерство.

По его данным, сигналы поступили от судов под флагом Азербайджана и под флагом Турции. 

