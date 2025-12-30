ФСБ показала кадры с места ликвидации готовившего теракт в КБР
ТАСС, 30 декабря. Центр общественных связей ФСБ России показал видео с места ликвидации украинского диверсанта, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии.
По данным спецслужбы, при попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему.
В ФСБ сообщили, что он прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
Следственным подразделением УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.