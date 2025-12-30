ТАСС: в Москве пассажир метро остался жив, случайно упав под поезд

Инцидент произошел на станции "Юго-Западная"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Человек упал под поезд на станции метро "Юго-Западная" Сокольнической линии Московского метрополитена, он жив. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Юго-Западная". Пассажир случайно упал под прибывающий поезд. Его достали, он жив", - сказал собеседник агентства, добавив, что человека осматривают медики.

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже стало известно, что движение вводится в график.