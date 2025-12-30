Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Позднее Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА.

В новость внесены изменения (18:31 мск) - добавлена информация об увеличении количества БПЛА.