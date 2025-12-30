Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА
15:10
обновлено 15:31
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Позднее Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА.
В новость внесены изменения (18:31 мск) - добавлена информация об увеличении количества БПЛА.