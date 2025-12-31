Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в международный розыск

Андрея Разина ранее заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Следствие объявило в международный розыск продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, который заочно арестован 30 декабря по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Продюсеру "Ласкового мая" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию, ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества, следует из материалов дела. Также информацию о международном розыске подтвердил агентству один из участников процесса.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Андрей Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера, помимо российского гражданства, есть гражданство Турецкой Республики.

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.