Балицкий: в Запорожской области более 16,5 тыс. абонентов остаются без света

По словам главы региона, восстановительные работы будут идти до полной ликвидации последствий украинских ударов

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Свыше 16,5 тыс. абонентов в Запорожской области остаются обесточенными после атаки Вооруженных сил Украины, энергетики продолжают восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Восстановление электроснабжения в области продолжается. На данный момент остаются обесточенными 16 579 абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Запорожской области подчеркнул, что восстановительные работы будут идти до полной ликвидации последствий украинских ударов.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области, в результате чего большая часть региона осталась без света.