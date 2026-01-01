Площадь пожара в кафе в Хорлах с 24 погибшими составила 500 кв. м

Атаку беспилотниками совершили в первом часу ночи

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Площадь пожара, возникшего в кафе при гостинице в Хорлах Херсонской области после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, составила 500 кв. м, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"По информации оперативных служб, атака беспилотниками была совершена в первом часу ночи, в итоге загорелось кафе, пристроенное к гостинице. Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 (мск - прим. ТАСС), общая площадь пожара составила 500 кв. м", - сказал Василенко.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января ВСУ тремя дронами ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где жители отмечали Новый год. По словам губернатора, один из БПЛА нес зажигательную смесь. По предварительным данным, 24 человека погибли, среди них был 1 ребенок, еще 29 человек, в том числе 5 детей, пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.